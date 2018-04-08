Известной советской и грузинской актрисы и кинорежиссера Лейлы Абашидзе не стало в возрасте 89 лет. Она скончалась в больнице Тбилиси после тяжелой болезни.

Об этом сообщает РИА "Новости".

В Палате культуры Грузии сообщили, что артистка последнее время находилась в больнице.

Актриса удостоена многих наград. В 1961 году получила орден Трудового Красного Знамени. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.

В 1951 году она окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис - Париж и обратно".

В 1964 году Абашидзе получила звание народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году - народной артистки Грузинской ССР. За лучшую роль в фильме "Встреча с прошлым" в 1967 году ей вручили диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины. В 1972 году Лейла Абашидзе стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за режиссуру".

Как сообщала "Страна", в Москве скончался режиссер фильмов "Соломенная шляпка" и "Мэри Поппинс, до свидания".

Также "Страна" писала, что в Москве в возрасте 102 лет умерла известная актриса Татьяна Карпова.