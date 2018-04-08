Двоюродная сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль сообщила про "отчаянное" желание родственницы вернуться в Россию. Виктория Скрипаль давно хочет попасть на встречу с выздоравливающей сестрой, но власти Великобритании не дали ей визу.

"У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек", - сказала Виктория Скрипаль.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Она также отметила, что ее родственница была бы в безопасности только "на Луне".

"В этой ситуации, принимая во внимание то, что происходит, никто не может защитить ее. Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность", - пояснила Виктория.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя считает, что новые факты перевернут дело Скрипаля.

Как сообщала "Страна", Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления в Солсбери.