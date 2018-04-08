Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил о том, что Киев не гарантировал возвращение экипажа сейнера "Норд" в Крым.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности России с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины - членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком", - написал он.

Фото: facebook.com/borys.babin

Чиновник также рассказал, что российским морякам якобы пытаются передать "легальные документы" - паспорта граждан Украины, с которыми "их пропустят в Крым без проблем".

Ранее "Страна" писала, что девять моряков с временными удостоверениями в дипавтомобилях "завернули" на пункте пропуска "Гоптовка". Украинские пограничники их не пропустили и составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Также "Страна" писала, что судно-нарушитель было задержано в Азовском море 25 марта под флагом России.

Капитан судна "Норд" и члены команды предоставили для проверки недействительны грузовые и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест.