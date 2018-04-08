После химической атаки в Сирии, где погибли 70 человек, девять стран призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на британское постоянное представительство.

С инициативой собрания выступили три постоянных члена Совбеза - Великобритания, Франция и США, а также Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж призывает в срочном порядке созвать Совбез ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.

Россия, в свою очередь, предложила провести в понедельник заседание по теме "Угрозы миру и безопасности". Оно состоится в 22.00 по московскому времени. По его окончании Совбез обсудит сообщения о химатаке в Сирии.

Как сообщила "Страна", боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" сохраняют контроль над городом Дума в Восточной Гуте. Однако Россия договорилась с лидерами исламистов о выводе их из Думы.

В остальные населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, продолжают возвращаться мирные жители.

Напомним также, что президент США Дональд Трамп пригрозил президенту Сирии Башару Асаду расплатой за химическую атаку в Сирии и назвал его животным.