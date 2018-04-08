Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч, который проходил в Джексоне (США).

Об этом сообщает BTU.

В финале турнира 21-летняя украинка, посеянная под первым номером, нанесла поражение представительнице Италии Гаи Санези - 6:0, 6:1.

Матч длился всего 1 час 6 минут. Калинина один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть из одиннадцати брейк-поинтов.

На пути к титулу в Джексоне уроженка Новой Каховки не проиграла ни одного сета своим соперницам, уступив в решающем поединке только один гейм.

Этот титул стал для Калининой девятым на турнирах ITF и уже третьим в текущем сезоне.

В январе наша теннисистка одержала победу на двух турнирах с аналогичным призовым фондом в американских городах Дайтона-Бич и Уэсли-Чэпел.

Добавим также, этот турнир стал для нашей землячки первым за последние два месяца.

Как сообщала "Страна", легендарный теннисист Беккер ищет Кубки Большого Шлема, чтобы продать и расплатиться с долгами.

Напомним также, что украинскую теннисистку Свитолину на турнире в Австралии назвали россиянкой.