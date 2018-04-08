Экипаж сейнера "Норд" попытается пересечь границу Украины в Крыму - адвокат
Экипаж задержанного судна "Норд" едет к административной границе с Крымом, чтобы попытаться пересечь контрольный пункт въезда-выезда.
Об этом сообщает "Громадське радио".
"Сейчас группа едет к админгранице с полуостровом. Будут через пункт пропуска в Крыму проходить границу", - сообщил адвокат экипажа Дмитрий Щербина.
Он рассказал, что не владеет информацией, привезут ли экипажу украинские паспорта для пересечения. Однако он заверил, что сейчас у экипажа есть только документы на возвращение, выданные консульством России.
Как сообщала "Страна", ночью 8 апреля экипаж задержанного в Азовском море и арестованного рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно переправиться в Россию под прикрытием российских дипломатов.
Рыболовецкое судно-нарушитель было задержано в Азовском море 25 марта под флагом России.
Капитан судна "Норд" и члены команды предоставили для проверки недействительны грузовые и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест.