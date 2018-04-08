22-летний бельгийский велогонщик Михаэль Голартс, впервые выступающий на однодневной гонке "Париж-Рубе" за команду "Veranda's Willems-Crelan-Charles", был доставлен в больницу после падения.

Как сообщает сайт NOS.nl, у спортсмена случился инфаркт на 150 км гонки.

Это был один из секторов с брусчаткой.

Когда пришла помощь, у Голартса остановилось сердце. Гонщика реанимировали, но он еще несколько раз терял сознание. Затем спортсмена доставили в больницу.

В соцсетях коллеги велоспортсмена призывают воздержаться от спекуляций, пока не станет известно о причинах пошатнувшегося здоровья голартса.

"Наши мысли теперь с его семьей и друзьями.

Спасибо за поддержку", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/Snipercycling

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