Президент США Дональд Трамп пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

В организации химатаки он обвинил президента Сирии Башара Асада и назвал его "животным". Он также отметил, что Сирия дорого заплатит за химическую атаку.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

"Множество погибших, в том числе женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии", - написал Трамп отметив, что зона поражения химоружием заблокирована и окружена сирийской армией. Сейчас она "полностью недоступна для внешнего мира".

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

"Президент Владимир Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Башара Асада. Придется заплатить большую цену", - написал американский президент.

Он потребовал немедленно открыть территорию для оказания медицинской помощи пострадавшим и подтверждения использования химического оружия. "Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Ужасно!" - написал Трамп.

Как сообщала "Страна", США грозят нанести удар по Сирии, если не прекратится зачистка Восточной Гуты.

Напомним, в ночь на воскресенье активисты и сирийско-американское медицинское общество сообщили о применении сирийской авиацией бомб с хлорином в городе Дума, который контролируется оппозицией. По их данным, жертвами химатаки стали 70 человек.