В Сирии представители Центра по примирению враждующих сторон провели переговоры с лидерами исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", которые контролируют город Думу в Восточной Гуте под Дамаском.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Были достигнуты договоренности о прекращении огня, разоружению боевиков и их выводе с территории города.

"Вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин. Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город Думу зашла колонна из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей", - заявил глава Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Ранее сообщалось, что в МИД России назвали "лживыми домыслами" сообщения о химатаке в Восточной Гуте.

Как сообщала "Страна", под Дамаском погибло 70 человек. США обвиняют в этом Асада и Россию, Сирия и Москва говорят о провокации.