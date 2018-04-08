В Японии в префектуре Фукуи впервые за 17 лет выпал снег в апреле.

В горных районах, а также в городе Оно высота снежного покрова достигла 11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме и не поднималась выше 4-5°С.

Об этом сообщает Tjournal.

По словам метеорологов, осадки вызваны областью низкого давления, которая образовалась на побережье, а также потоками холодного воздуха.

После снегопадов в регион придут дожди.

Публикация от hitomi (@ey0e1sh0u4) 7 Апр 2018 в 6:01 PDT

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео цветущей сакуры, припорошенной снегом.

Как сообщала "Страна", ранее в Японии расцвела сакура. Появилось фото и видео.

Также "Страна" сообщала про традиции и антенны из сакуры, которые в Японии приготовили в качестве талисманов на Олимпиаду-2020.