Опубликовано видео, как в Японии цветущие сакуры замело апрельским снегом
В Японии в префектуре Фукуи впервые за 17 лет выпал снег в апреле.
В горных районах, а также в городе Оно высота снежного покрова достигла 11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме и не поднималась выше 4-5°С.
Об этом сообщает Tjournal.
По словам метеорологов, осадки вызваны областью низкого давления, которая образовалась на побережье, а также потоками холодного воздуха.
После снегопадов в регион придут дожди.
Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео цветущей сакуры, припорошенной снегом.
Как сообщала "Страна", ранее в Японии расцвела сакура. Появилось фото и видео.
Также "Страна" сообщала про традиции и антенны из сакуры, которые в Японии приготовили в качестве талисманов на Олимпиаду-2020.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!