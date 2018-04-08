Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опубликовал фрагмент беседы украинских пограничников с российскими дипломатами, которые пытались помочь членам задержанного судна "Норд" перебраться в Россию через пункт пропуска "Гоптовка".

Видео размещено на странице Facebook Олега Слободяна.

"Фрагмент ночного общения на пункте пропуска "Гоптовка" с российскими дипломатами которые "выполняют приказ", - подписал он запись.

На видео слышно, как украинский пограничник спрашивает, может ли он пригласить граждан, которые следуют в авто, для процедуры прохождения пограничного контроля. На это ему отвечают, что "сейчас ответа на этот вопрос дать на могут" и что они "выполняют приказы".

На вопрос пограничника, почему отказываются, чтобы граждане вышли из авто, мужчина отвечает, что нет гарантии, что они вернутся обратно в машину и пока они не покидают авто, находятся на территории Российской федерации.

Напомним, ночью 8 апреля экипаж задержанного в Азовском море и арестованного рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно переправиться в Россию под прикрытием российских дипломатов.

Как сообщала "Страна", 25 марта в Азовском море было задержано рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом России.

Капитан судна "Норд" и члены команды предоставили для проверки недействительны грузовые и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест.