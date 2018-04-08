В Киеве 7 апреля мужчина упал в маршрутке и получил скальпированную рану головы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Мужчине сняло скальп в киевской маршрутке: лужа крови, скорая и кипиш", – об этом говорится на странице.

Это случилось на Оболони в маршрутке №476. Отмечается, что 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения заснул и упал. Он сильно ударился головой об острые элементы салона.

Помимо ужасной раны мужчина получил сотрясение мозга.

Его в срочном порядке госпитализировали. На место происшествия также выехали копы и следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве горожане сфотографировали "уставшую" маршрутку без двери.

Также "Страна" писала, что на Березняках в Киеве мужчина "избил" маршрутку и напал на прохожих.