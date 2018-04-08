Столичные патрульные нашли на проспекте Науки женщину в луже крови
На столичном проспекте Науки обнаружили женщину, лежавшую в луже крови. На пострадавшую напал с ножом сожитель.
Об этом сообщает Киев LIVE.
Чрезвычайное происшествие произошло вечером 7 апреля. С места происшествия сожитель женщины попытался сбежать, но был задержан.
В его кармане правоохранители нашли нож со следами крови.
Пояснить, что стало причиной нападения на сожительницу, мужчина не смог.
У пострадавшей порезаны пальцы и есть подозрения на перелом таза и позвоночника.
Фото: ДТП.Kiev.ua
Фото: ДТП.Kiev.ua
Как сообщала "Страна", на Черниговщине пьяный мужчина зарубил сожительницу топором и закопал тело в лесу.
Напомним также, что под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу.
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