На столичном проспекте Науки обнаружили женщину, лежавшую в луже крови. На пострадавшую напал с ножом сожитель.

Об этом сообщает Киев LIVE.

Чрезвычайное происшествие произошло вечером 7 апреля. С места происшествия сожитель женщины попытался сбежать, но был задержан.

В его кармане правоохранители нашли нож со следами крови.

Пояснить, что стало причиной нападения на сожительницу, мужчина не смог.

У пострадавшей порезаны пальцы и есть подозрения на перелом таза и позвоночника.

Фото: ДТП.Kiev.ua

Фото: ДТП.Kiev.ua

Как сообщала "Страна", на Черниговщине пьяный мужчина зарубил сожительницу топором и закопал тело в лесу.

Напомним также, что под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу.