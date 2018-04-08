Нацбанк потребовал от банкиров перенастроить терминалы самообслуживания, чтобы они не принимали банкнот с сильными повреждениями. Об этом говорится в телеграмме НБУ №50-0007/19399, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Чиновники сообщили, что в аппараты при пополнении банковских счетов стали попадать нарочно поврежденные купюры.

К нацбанковской телеграмме прилагаются фото поврежденных банкнот 50 евро, которые выявлены в Ивано-Франковском филиале Приватбанка во время инкассации терминалов.

Фото: ubr.ua

Фото: ubr.ua

Каждый полтинник сложен из четырех частей настоящих купюр серии "Европа", введенных в оборот 4 апреля 2017 года, которые склеены прозрачной клейкой лентой.

"Вертикальный серийный номер в банкнот вырезан. Горизонтальный серийный номер - составленный из вырезанных отдельных фрагментов серийных номеров различных настоящих банкнот евро, что склеенные прозрачной клейкой лентой", - отмечается в нацбанковском документе.

При этом в центробанке уверяют, что все повреждения не случайны.

"Обстоятельства изъятия и характер повреждения банкнот свидетельствуют о преднамеренных действиях неустановленного лица или группы лиц - говорится о зачислении на счета через терминалы самообслуживания значительно поврежденных банкнот иностранной валюты", - говорится в телеграмме.

Как сообщала "Страна", опубликовано фото купюры, которая названа самой красивой банкнотой мира.

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