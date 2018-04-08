На Пасху спасатели сняли с Северного моста в Киеве двух подростков
Сегодня, 8 апреля, спасатели сняли с Северного моста (бывший Московский мост, - Прим.ред.) двоих несовершеннолетних экстремалов, которые собирались туда забраться.
Об этом сообщает Киевская служба спасения КАРС.
Работники сняли подростков, которые уже пересекли оживленную магистраль и намеревались залезть на опору моста.
Напомним, Северный мост не раз становился объектом паломничества руферов.
В ноябре прошлого года двое экстремалов залезли на мост по вантам без страховки.
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина покончил с собой, прыгнув с Московского моста в Днепр.
Напомним также, что во вторник, 13 марта, в Киеве ограничили движение на Северном мосту (бывший Московский мост) через реку Десенка в связи с проведением ремонтных работ.