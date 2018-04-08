В Ровенской области мотоцикл столкнулся с гужевой повозкой, в результате чего водитель мотоцикла погиб, еще один человек получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Бельская Воля в полицию поступило около 23 часов 7 апреля. В результате ДТП один человек погиб, еще один - с травмами в больнице", - говорится в сообщении.

Так, по предварительной информации, житель Владимирецкого района, управлявший мотоциклом Viper, допустил столкновение с гужевой повозкой под управлением 44-летнего местного жителя.

"В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелую черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью и скончался в реанимационном отделении. Его 22-летнего пассажира госпитализировали с ушибами рук, ног и головы", - передают в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье после ДТП пострадавшего пассажира "вырезали" из авто.

Напомним также, что в Черновцах мужчина с матами напал на патрульную, оформлявшую ДТП.