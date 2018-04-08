В Германии полицейские задержали четырех человек, которые планировали теракт во время воскресного берлинского полумарафона. Наблюдение за ними велось уже давно.

Об этом сообщает газета Die Welt.

В полиции сообщили, что оценивают ситуацию.

"Но, по всей вероятности, ситуация была на грани", - приводит газета слова представителя полиции.

По данным издания, один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри, тунисца, который совершил теракт на столичном рождественском рынке 19 декабря 2016 года.

Этот подозреваемый якобы собирался напасть на легкоатлетов и зрителей с ножом. Кроме того, в подвале, который он снимал вместе с квартирой, обнаружены следы взрывчатки.

В полумарафоне принимали участие около 32 тысяч человек.

Берлинская полиция официально подтвердила лишь факт задержаний. Однако в сообщении правоохранительных органов говорится о шести подозрительных личностях, а не о четырех.

"Перед проведением берлинского полумарафона появились отдельные сведения о том, что шесть человек в возрасте от 18 лет до 21 года, которые были задержаны, могли принимать участие в подготовке преступления, связанного с данным спортивным мероприятием", - отметили в полиции.

Как сообщала "Страна", в Мюнстере произошел наезд грузовика на людей. Однако власти заявили, что это не был теракт.

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