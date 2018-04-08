Появилось видео ночного нападения на игорное заведение в Киеве, откуда вынесли сейф с деньгами
Появилось видео ночного погрома с разбоем в "Золота підкова" на проспекте Порика 13Г.
Об этом сообщает YouTube-канал Кiev Operativ.
Напомним, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении "Золотая Подкова".
Нападавшие угрожали бейсбольными битами посетителям и унесли с собой сейф с деньгами.
Они скрылись до приезда полиции. Правоохранители проводят розыск лиц, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Интересно, что собственники игрального заведения отказываются от написания заявления о хулиганских действиях.
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве молодые люди в балаклавах разгромили игорный зал.
Напомним также, что в Житомирской области прогремел взрыв в игорном заведении.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!