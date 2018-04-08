Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что искусственный интеллект может стать "бессмертным диктатором".

Об этом он рассказал в документальном фильме Криса Пейна "Веришь ты этому компьютеру?".

В документальном фильме говорится о различном применении искусственного интеллекта в нашей жизни, в том числе, его использование в автономном оружии.

"Любой диктатор - это человек, который в любом случае, рано или поздно умрет. Но для искусственного интеллекта смерти не будет. Он будет жить вечно, и тогда мы получим бессмертного диктатора, от которого не сможем убежать", - считает Маск.

Илон Маск является ярым противником создания искусственного интеллекта. В конце августа 2017 бизнесмен совместно с другими 115 разработчиками искусственного интеллекта направил открытое письмо в ООН, в котором они просят запретить на международном уровне использование автономного летального оружия, управляемого искусственным интеллектом.

По мнению Маска, использование оружия с искусственным интеллектом может стать причиной начала Третьей мировой войны.

Фото: twitter.com/elonmusk

Как сообщала "Страна", акционеры Tesla оставили Маска без зарплаты, но дали "золотой" опцион.

Напомним также, что Маск заявил о создании межгалактической медиа-империи.