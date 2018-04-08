Соцсеть "Вконтакте" тестирует голосовые звонки в официальном приложении в мобильном приложении. Об этом сообщает издание vc.ru.

На Пасху 8 апреля компания проведет закрытое тестирование сервиса голосовых звонков. В нем примут участие пользователи на Android и iOS. По информации издания, в тесте примут участие около 200 человек.

Источник издания также показал работу нового сервиса.

Компания намеревается запустить сервис для всех пользователей уже в этом году.

По состоянию на 2017 год аудитория "ВКонтакте" составляла 97 млн человек, из которых 80 млн – мобильные пользователи.

Как сообщала "Страна", разработчик нашел ВКонтакте уязвимость, которая позволяет читать чужую переписку.

Напомним также, что пользователи "ВКонтакте" вышли в тренды социальных сетей с новым хештегом "вкживи".