ВКонтакте собирается запустить голосовые звонки, как в Viber и Facebook
Соцсеть "Вконтакте" тестирует голосовые звонки в официальном приложении в мобильном приложении. Об этом сообщает издание vc.ru.
На Пасху 8 апреля компания проведет закрытое тестирование сервиса голосовых звонков. В нем примут участие пользователи на Android и iOS. По информации издания, в тесте примут участие около 200 человек.
Источник издания также показал работу нового сервиса.
Компания намеревается запустить сервис для всех пользователей уже в этом году.
По состоянию на 2017 год аудитория "ВКонтакте" составляла 97 млн человек, из которых 80 млн – мобильные пользователи.
Как сообщала "Страна", разработчик нашел ВКонтакте уязвимость, которая позволяет читать чужую переписку.
Напомним также, что пользователи "ВКонтакте" вышли в тренды социальных сетей с новым хештегом "вкживи".