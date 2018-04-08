Минобороны России, которое отрицает применение химического оружия в Сирии, опубликовало съемки разрушенного бомбардировками западной коалиции во главе с США города Ракка.

Об этом сообщает ТАСС.

Опубликовали фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки.

Сообщается, что бомбардировки провела коалиция. Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения.

На снимках показаны фотографии еще целого города, сделанные в 2014 году, в сравнении с сегодняшними, где видны одни руины.

В ведомстве напомнили, что под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои.

"В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей опасно", - сказали в министерстве.

Вместо детской больницы, мечети и жилых зданий - зона разрушения Фото: mil.ru

Фото: mil.ru

Фото: mil.ru

Напомним, армию Асада обвинили в применении химоружия под Дамаском. Погибло 70 человек. Сирия и Россия говорят о провокации.

Как сообщала "Страна", в ООН требует наказать виновных в применении химоружия в Сирии.