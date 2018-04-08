Крупнейшая авиакомпания Украины может снова подать в суд на Ryanair. Это произойдет в том случае, если получение слотов и далее не будет согласовано с аэропортом "Борисполь", и одновременное прибытие/отправление рейсов двух авиакомпаний будет вредить украинскому перевозчику.

Об этом сообщает Reuters.

Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Юрий Мирошников, как и ранее гендиректор Борисполя Павел Рябикин, акцентировал внимание на том, что ирландский лоукостер начал продавать билеты, не получив разрешения на тайминги (свободное время для обслуживания) в аэропорту.

"Слоты, которые они ожидают получить, все заняты рейсами МАУ, транзитными рейсами, где время соединения очень важно, где мы знаем, и мы уже это понимаем, инфраструктура аэропорта в эти пиковые часы является для нас узким местом", - сказал Мирошников.

"У меня может быть только одно объяснение: они (Ryanair) надеются и считают, что под давлением из разных источников вопрос каким-то образом будет решен (в их пользу), - отметил президент МАУ. - И им все равно".

"Если это решение повредит "Международным авиалиниям Украины", да, мы определенно будем защищать наши интересы в суде", - сказал он, не указав, куда именно МАУ будет обращаться в суд.

"Истерические высказывания о высоких тарифах МАУ - еще один пример их желания блокировать конкуренцию, а не давать украинским клиентам низкие тарифы, которые они действительно хотят", - заявил Мирошников в комментарии Reuters.

Ранее в интервью ЦТС гендиректор Ryanair Майкл О'Лири сказал, что не видит реальных конкурентов и настоящих лоукостеров в Украине: "Министр говорил, что конкуренты блокировали наш выход на рынок, но я не вижу тут ни одного конкурента. У нас нет никаких отношений с конкурентами на украинском рынке. Тут не работает ни один настоящий лоукостер. Ryanair принесет пассажиру уникальный продукт - дешевый билет на самолет".

На уточняющий вопрос о МАУ и Wizz Аir ирландский топ-менеджер ответил: "Ну разве нас можно называть конкурентами? Вы посмотрите - сегодня мы продаем билеты, например, на маршрут Киев-Варшава за 9,99 долларов США. А эти компании продают билеты на этом направлении в 4 раз дороже! Это, что, конкуренция!? МАУ нам не конкурент. Wizz Аir, тем более".

Между тем, Ryanair 6 апреля открыл продажу билетов на рейс Киев-Берлин (Шенефельд), который изначально не был включен в список планируемых рейсов из Украины.