В Киеве накануне Светлой Пасхи 8 апреля появились билборды с поздравлением президента Украины Петра Порошенко.

Пользователи сети обсуждают подпись президента под праздничным приветствием "Христос воскрес, Воистину воскрес". Подпись под ним смотрится как будто авторство этих слов Порошенко приписал себе.

Так, адвокат Татьяна Монтян иронизирует, мол "теперь мы знаем, кому мы обязаны воскресением".

А Михаил Скляр назвал увиденное "146 реформой Порошенко".

Фото: facebook.com/mihail.sklyar.7

"Я сначала подумал, что кто-то троллит Петра, что чёрную надпись сделали враги или шутники маркером по стеклу. Но нет! Точно такая же надпись присутствует и на других таких же плакатах. Президент Украины совершенно серьезно считает именно себя автором этого высказывания", - пишет журналист Иван Яковина.

Фото: Yakovina Ivan/Facebook

Также "Страна" писала, что Петр Порошенко поздравил украинцев "с великим христианским праздником Пасхой!"

Также президент Украины отметил, что "самое тяжелое уже позади".