Во Львовской области полицейские задержали двух грабителей, ограбивших 16-летних подростков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Инцидент произошел 6 апреля на дороге между селами. На трех 16-летних жителей города Добротвор напали двое злоумышленников. Мужчины угрожали несовершеннолетним пистолетом и нанесли одному из них телесные повреждения.

Преступники отобрали у подростков рюкзак с личными вещами, куртку и мобильный телефон, после чего скрылись.

В тот же день правоохранители установили места нахождения злоумышленников и задержали их. Грабителями оказались 33-летний житель одного из сел района и его 43-летний знакомый, житель Турки. Оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные и особенно тяжелые преступления. Полицейские изъяли у грабителей пневматический пистолет и направили его на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкции статьи предусматривают наказание: лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения - арест, проводится досудебное расследование.

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