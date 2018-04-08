Генпрокурор России Юрий Чайка рассказал о планах обнародовать переписку с Британией о том, что Лондон заранее знал об угрозе жизни экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и о лжи в деле Бориса Березовского. Об этом Чайка сказал в интервью одному из российских телеканалов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы проведем брифинг для прессы и обнародуем данные по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании", - заявил генпрокурор России.

Он отметил, что будут обнародованы "копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе, и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла министерство".

Чайка рассказал, что эти материалы указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления относительно покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца.

Также, по его словам, в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было.

"Кроме того, мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", - утверждает Чайка.

Напомним, бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году политическое убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 году в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. По официальной версии Лондона, убийство совершил депутат Госдумы Андрей Луговой с одобрения российского руководства.

Как сообщала "Страна", ранее были опубликованы фото заброшенной могилы Бориса Березовского.

Напомним также, что посол России назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб.