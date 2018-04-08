Государственная пограничная служба Украины обвинила российских дипломатов в отказе предоставить доступ к своим автомобилям, в которых находились члены экипажа рыболовецкого сейнера "Норд", при попытке 7 апреля выехать через пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) из Украины на территорию Российской Федерации.

Об этом заявил в воскресенье помощник главы Госпогранслужбы, спикер ведомства Олег Слободян.

"Представители дипкорпуса РФ пытались препятствовать действиям пограничников. Членов экипажа держали закрытыми в микроавтобусах, не давали пограничникам доступа к ним", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Слободян добавил, что об этой ситуации уведомлен МИД Украины, а также правоохранительные органы страны. "Мы проинформировали МИД и другие правоохранительные органы, что касается реакции в правовом поле. Каждый будет принимать решение в соответствии с компетенцией, наблюдается ли в действиях дипкорпуса признаки какого-либо уголовного дела", - сказал спикер Госпогранслужбы.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что украинские пограничники вечером 7 апреля не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера "Норд" под предлогом отсутствия у него необходимых документов. В погранслужбе заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт "Гоптовка" в Харьковской области на двух автомобилях с дипломатическими номерами Российской Федерации.

В ведомстве обвинили представителей генерального консульства в попытке "вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета". На членов экипажа составлен протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что экипаж крымского сейнера "Норд" отпустили на свободу, но вернуться домой он не может.