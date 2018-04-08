Впервые в истории России рейтинг популярности Дня победы превзошел Новый год, Пасху и Рождество.

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам проведенного опроса "Какие праздники для вас самые важные?"

Согласно опросу, День Победы назвали самым важным 71% респондентов, Новый год - 60% (в 2014 году у этих праздников был результат 53% и 69% соответственно). При этом, с 2010 года прирост ещё более впечатляющий. Тогда День Победы называли главным праздником 36% опрошенных (Новый год - 77%).

В тройку самых популярных праздников также вошла Пасха, которую назвали важным праздником 31% респондентов (в 2014 году был тот же показатель).

При этом священным обрядом Пасху считают лишь 16% опрошенных. Чаще всего звучат ответы "это культурно-историческая традиция предков" (30%) и "это семейная традиция" (25%).

77% россиян не соблюдают Великий пост перед Пасхой вообще, полностью отказываются от привычного режима питания лишь 4% опрошенных.

29% россиян назвали важной датой 8 марта (в 2014 - 30%), Рождество Христово назвали самым важным 25% опрошенных (29%), 16% - День защитника Отечества (20%), а праздник 1 мая - 11% (10%).

Фото: ВЦИОМ

Как сообщала "Страна", украинцы также назвали самые любимые праздники. Но у нас на первом месте с большим отрывом религиозные торжества - Пасха (82% опрошенных) и Рождество (81%). Новый год считают важным праздником 79% респондентов. А День Победы в два раза популярнее Дня Независимости (31% и 16% соответственно).

Напомним также, что в этом году "Страна" собрала главные события праздника в онлайн-хронике.