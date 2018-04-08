Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию 500 млрд рублей, выведенных россиянами, скрывающимися от российского правосудия.

Об этом сообщает телеканал НТВ.

"Начиная с 2002 года, в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей", - сказал Чайка.

"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что "это только прямой ущерб - а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше".

Глава надзорного ведомства напомнил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах.

"Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов,- сказал Юрий Чайка.

Он выразил надежду, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное".

Как сообщала "Страна", в Министерстве обороны России отрицают применение химического оружия в Сирии.

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