На Пасху в следственном изоляторе Николаева часть подозреваемых отказалась заходить в камеры по распоряжению администрации. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ".

Около полсотни человек вышли на утреннюю прогулку, а после положенного времени отказались возвращаться в камеры.

Некоторые подозреваемые имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

Со слов собеседника издания, зачинщиком произошедшего является гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.

Из-за неповиновения подстражных дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем в Нацполицию. Сейчас администрация пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения и ведет переговоры с подозреваемыми.

Кроме того, администрация изолятора не может привлечь полицию или спецназ для прекращения беспорядков – план на такие действия должны согласовать в Минюсте, который курирует пенитенциарную службу.

По имеющейся информации, ряд подозреваемых нарушает порядок и оскорбляет сотрудников СИЗО уже на протяжении двух недель. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

На линию "102" из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры.

Сейчас по периметру изолятора также находятся сотрудники патрульной полиции и Нацгвардии в экипировке, чтобы избежать вероятных попыток подозреваемых сбежать с территории СИЗО.

Информации о раненых и пострадавших нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаевском СИЗО внезапно умер соратник криминального авторитета "Мультика".

Напомним также, что в одной из камер Николаевского СИЗО ночью произошел пожар.