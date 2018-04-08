Сегодня, 8 апреля на Пасху в Украине и столице - солнечная и ясная погода. Такую же синоптики прогнозируют и на следующей неделе, с 9 апреля.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она пишет про особый антициклон, который охватил Украину и Европу с 7 апреля - Благовещения.

"Такое чистое солнце над Украиной, которое видно сейчас со спутника, будет и завтра, на Пасху. 8 апреля везде у нас - ясно. Ночью и днем. Ночью будет холодно, на севере даже 0 + 4 градуса. Завтра днем 12 + 18, на Западе и Юге + 16 + 22 градуса. В Киеве Пасха будет ясной, с тихими звездами и веселым солнцем. Ночью 1 + 3 градуса, днем около +15 градусов.

Ждем", - сообщила синоптик.

Фото: Наталка Діденко/Facebook

Как сообщала "Страна", В этом году Пасха ранняя. Но, несмотря на это, в день Христова Воскресенья по всей Украине обещают ясную, солнечную погоду. "Страна" сообщала про главные события праздника. Обновляется.

Ранее в Минздраве опубликовали предостережения и советы в вопросах питания в праздничные дни.