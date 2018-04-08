Российские военные опровергли информацию о том, что сирийская армия применила бомбу с хлором против боевиков в городе Дума (Восточная Гута).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии. "Решительно опровергаем эту информацию", - сказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - сообщил он.

Евтушенко также отметил, что "ряд западных стран" пытается помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. "Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия", - сказал он.

По его словам, о том, что накануне в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором, сообщил ряд неправительственных организаций, в том числе - "Белые каски".

Российский генерал заявил, что эти организации "широко известны своими фейковыми новостями".

Как сообщала "Страна", 6 апреля правительственные войска Сирии начали операцию по освобождению от боевиков города Дума - последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Напомним также, что ООН требует наказать виновных в применении химоружия в Сирии.