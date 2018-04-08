В Минздраве опубликовали предостережения и советы в вопросах питания в праздничные дни. Об этом сообщают на странице ведомства в Facebook.

"В праздничные дни всегда сложно удержаться от плохих привычек в питании. Напоминаем вам о правилах, которые сохранят здоровье в праздники. Умейте сказать себе "Стоп!": откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость. В период праздников обязательно ешьте овощи - сырые, тушеные, вареные или запеченные. Они не содержат большого количества калорий (за исключением крахмальных - картофеля и других), содержат много пищевых волокон, витаминов, минералов и биофлавоноидов. Дневная норма - 300 граммов", - говорится в сообщении.

Также специалисты Минздрава советуют потреблять овощи и бобовые, фрукты, ягоды, цельные злаки, орехи, молочные и кисломолочные продукты, а также рыбу, мясо и яйца.

Вместе с тем рекомендуется пить достаточно воды, в частности в случае потребления алкоголя.

"Норма жидкости в день для взрослого человека - 4% от общей массы тела, но ориентируйтесь на свою жажду. Выбирайте напитки, которые не содержат много калорий. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков", - добавляют в министерстве.

Украинцев также предостерегают от самолечения и взамен призывают ежедневно заниматься физическими упражнениями.

В Минздраве отмечают, что подавляющее большинство препаратов, которые якобы облегчают пищеварение, не входят в перечень средств доказательной медицины и могут навредить.

"Перед приемом любых медикаментов посоветуйтесь с врачом! Вместо сомнительных препаратов - выйдите на прогулку. По праздникам и в будни старайтесь больше двигаться. Занимайтесь физическими упражнениями ежедневно - несмотря на погоду, настроение или список дел на день", - уточняют в Минздраве.

Фото: facebook.com/moz.ukr

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