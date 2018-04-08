В Днепропетровской области, в селе Вербки Павлоградского района на шахте имени Героев Космоса смертельно травмирован горняк. Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, передает "Радио Свобода".

Трагический инцидент произошел на Пасху, 8 апреля. Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки.

Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой.

Травма оказалась смертельной. Для расследования причин происшествия создана спецкомиссия под руководством инспекции Гоструда.

Как сообщала "Страна", тысячи горняков шахты "Украина" готовы к масштабным протестам после забастовки.

Напомним также, что на Волыни горняки двух шахт объявили забастовку и не вышли на работу.