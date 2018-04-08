В деле отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут появится подробности, которые полностью перевернут ситуацию с расследованием инцидента.

Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в "Первого канала".



"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело... У меня вообще в последнее время возникает вопрос - а был ли мальчик?", - сказал Небензя.

Напомним, 4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.