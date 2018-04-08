В понедельник, 9 апреля, погоду в Украине будет определять область высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях 4-9°; днем 17-22°, в западных областях до 24°, на побережье морей 11-16° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 3-5° тепла, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 апреля самая высокая температура днем была 23,8 тепла в 1972г., самая низкая ночью 5,1 мороза в 1896г.

На 10 апреля синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура ночью 5-10°, в восточной части 0-4° тепла; днём 17-22°, в западных областях до 25°, на побережье морей и в Карпатах 11-16°.

В Киеве 10 апреля также ожидается погода без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью 8-10°, днём 20-22°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", Ротару из-под пальмы поздравила украинцев с долгожданной весной.

Напомним также, что в Киеве на Пасху была ясная погода, до +15 тепла.