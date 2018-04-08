В ГСЧС предупредили, что в ближайшие дни из-за весеннего половодья может затопить некоторые города и села. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели сообщили, что 8-10 апреля реки могут выйти из берегов.

Самая большая опасность наблюдается в Сумской, Черниговской, Волынской, Полтавской и Луганской областях.

"Опасность представляют реки бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы. Здесь возможно повышение уровня воды до 0,5 метра с выходом воды на заводь, и последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, а также достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком районах Волынской области", - предупредили в ГСЧС.

В ведомстве также добавили, что на реках бассейна Десны, Северского Донца ожидается подъем воды до 1,2 метра с выходом воды на пойму Десны в районе города Новгород-Северский и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим затоплением в поймах рек Убидь и Снов.

В Черниговской области также возможны затопления дорог.

Ранее "Страна" сообщала, что ГСЧС перешла на усиленное несение службы на Пасху.

Также в ГСЧС заявили, когда будут привлекать к проверкам ТРЦ правоохранителей.