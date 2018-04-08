Членам экипажа керченского судна "Норд" пытаются передать украинские паспорта.

Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Бабин подчеркнул, что украинские документы нужны для въезда на полуостров через КПВВ.

"По имеющейся информации оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины - Прим.Ред.) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они, конечно, есть, и по ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем", - сообщил он.

Также Бабин назвал фейком распространенную в российских СМИ информацию о якобы имеющейся договоренности РФ с Украиной об организованном пропуска моряков без соответствующих документов.

"А по выданным оккупационными властями РФ ''аусвайсам'' никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГПС Украины", - подытожил постоянный представитель президента.

Фото: facebook.com/borys.babin

Ранее "Страна" сообщала, что экипажу сейнера "Норд" не вернули паспорта в Мариуполе и вручили повестки в СБУ Херсона.

Также экипаж крымского сейнера "Норд" отпустили на свободу, но вернуться домой он не может.