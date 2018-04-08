Сегодня. 8 апреля, в Крыму произошло страшное ДТП. И количество пострадавших при столкновении автобуса с электричкой на переезде уже выросло. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в аварии возле Армянска погибло пять и пострадало четыре человека.

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"Всего в автобусе было 13 человек, из них пятеро погибли, семеро пострадали", - уточнили в управлении ГИБДД Крыма.

В ведомстве отметили, что среди погибших - водитель автобуса. О точных причинах ДТП пока не сообщается, начато расследование.

По данным крымского МЧС, после столкновения поезд с рельсов не сошел, железнодорожное полотно не пострадало.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье после ДТП, пострадавшего пассажира "вырезали" из авто.

Также два человека погибли и трое травмированы в ДТП с участием "скорой помощи" на улицах Харькова.