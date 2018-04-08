Отказали тормоза. В Киеве маршрутка врезалась в патрульное авто полиции
В воскресенье, 8 апреля, в Киеве произошло ДТП с участием авто полиции. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".
Авария случилась на Северном мосту, где маршрутный автобус врезался в патрульный автомобиль.
"По предварительной информации, у автомобиля "Богдан" (AA0952AA) отказали тормоза и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - сказано в сообщении.
В ДТП никто из пассажиров маршрутки не пострадал.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
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