В воскресенье, 8 апреля, в Киеве произошло ДТП с участием авто полиции. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Авария случилась на Северном мосту, где маршрутный автобус врезался в патрульный автомобиль.

"По предварительной информации, у автомобиля "Богдан" (AA0952AA) отказали тормоза и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - сказано в сообщении.

В ДТП никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах мужчина с матами напал на патрульную, оформлявшую ДТП.

Также два человека погибли и трое травмированы в ДТП с участием "скорой помощи" на улицах Харькова.