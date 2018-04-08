Сегодня. 8 апреля, под Киевом в селе Княжичи произошел пожар, в котором погибли лошади. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

"8 апреля в 04:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", - сообщили спасатели.

Пожар локализовали в 05:59 и полностью ликвидировали в 07:58. Огнем охватило конюшню площадью 150 кв.м. В пожаре погибли четыре лошади.

На данный момент сотрудники ГСЧС проводят расследование, причины пожара выясняют.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, киевская полиция назвала причины пожара, в котором ночью сгорели пять авто.

Отметим, что в школах, больницах и ТРЦ Киева и Одессы нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.