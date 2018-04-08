Под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади. Фото ЧП
Сегодня. 8 апреля, под Киевом в селе Княжичи произошел пожар, в котором погибли лошади. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
"8 апреля в 04:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", - сообщили спасатели.
Пожар локализовали в 05:59 и полностью ликвидировали в 07:58. Огнем охватило конюшню площадью 150 кв.м. В пожаре погибли четыре лошади.
На данный момент сотрудники ГСЧС проводят расследование, причины пожара выясняют.
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, киевская полиция назвала причины пожара, в котором ночью сгорели пять авто.
Отметим, что в школах, больницах и ТРЦ Киева и Одессы нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.