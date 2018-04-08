На Пасху, экс-голкипер киеского Динамо, легендарный Александр Шовковский, пережил неприятные моменты. Приехав проведать дочку он попал под обстрел. В него из пистолета выстрелила теща.

Об этом Александр Шовковский написал на своей странице в Facebook.

"Со светлым праздником Пасхи или как я приехал поздравить свою дочь. Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того, чтобы забрать дочку в воскресенье - ни матери ни дочки в доме не оказалось.

Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в милицию о том, что она употребляет его в больших количествах и которая позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь, которая является ей внучкой.

Сачала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными, с балкона, а потом по мне начала стрелять из ПИСТОЛЕТА!

Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь.

Прошу совета, как действовать в таком случае, вызывать полицию и арестовывать стрелявшего, начинать искать дочь, потому как я переживаю, что в доме с моим ребёнком находится агрессивно настроенная неадекватная женщина с оружием, а связи с ребёнком у меня нет.

Как заставить мать ребёнка исполнять решение суда и перестать препятствовать общению с ребёнком? И на каком основании Аленовой Любовь Павловне было выдано оружие?", - написал Александр Шовковский.

Фото: facebook.com/people/Александр-Шовковский

Ранее "Страна" сообщала, что экс-вратарь Динамо Шовковский попал в ДТП на заснеженной трассе из-за стада кабанов.