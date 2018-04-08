В НАБУ ведут расследование о нарушениях при строительстве жилья для военнослужащих. Об этом сообщают "Наші гроші".

В Бюро подозревают руководство Государственной специальной службы транспорта и военной части 195 Центральной базы ГССТ в незаконных действиях при строительстве жилья для военных.

Уголовное дело открыли по ч. 5 ст. 191 - растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Уголовный кодекс предусматривает наказание за это преступление в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Так, детективы НАБУ расследуют условия и выполнения инвестиционного соглашения, которое заключили часть 195 Центральной базы ГССТ и ООО "Фонд девелопмент групп" относительно строительства жилого комплекса для военнослужащих на ул. Магнитогорская, 5 в Деснянском районе Киева.

Журналисты выяснили, что из новых 4455 строящихся квартир военные получат лишь 150, то есть 3,3%. Хотя должны получить не менее 10%.

Ранее "Страна" сообщала, что Холодницкий заявил о возобновлении "квартирного дела" Лещенко

Также Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой на окраине города под Киевом.