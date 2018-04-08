В Ужгороде возле консульства Венгрии усилили меры безопасности. Об этом сообщает УНН.

Усиление охраны связано с выборами в венгерский парламент, сообщила офицер группы информации и коммуникации воинской части 3002 Национальной гвардии Украины Алина Новикова.

"Сегодня участки уже закрываются. В течение недели был усиленный вариант несения службы охраны венгерского консульства в Ужгороде, а также усиленный вариант несения службы по охране общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции у самого консульства. Инцидентов не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также вокруг консульства полиция ведет усиленное патрулирование.

Консульство Венгрии в городе Берегово будут охранять местные силовики и полицейские с Виноградовского отдела.

"Именно консульство в Берегово будет охраняться силами, в том числе, управления полиции охраны. Кроме того, там работает управление патрульной полиции в Закарпатской области", - добавила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские пограничники задержали вьетнамцев-нелегалов, которые пытались проникнуть в Венгрию.

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