В ночь на 8 апреля, в Киеве произошло необычное ДТП. Водитель такси, на полном ходу, врезался в продуктовый магазин. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

ДТП произошло на Березняках, где автомобиль Daewoo протаранил магазин.

"Происшествие произошло на улице Миколайчука, 10 (бывшая Серафимовича). Водитель такси не справился с управлением и заехал на пешеходную часть", - сказано в сообщении.

Водитель такси рассказал, что "отвлекся на минутку", когда врезался в магазин.

Погибших или пострадавших в ДТП нет.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье после ДТП, пострадавшего пассажира "вырезали" из авто.

Также два человека погибли и трое травмированы в ДТП с участием "скорой помощи" на улицах Харькова.