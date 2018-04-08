В Киеве в Пасхальную ночь таксист протаранил магазин. Фото
В ночь на 8 апреля, в Киеве произошло необычное ДТП. Водитель такси, на полном ходу, врезался в продуктовый магазин. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".
ДТП произошло на Березняках, где автомобиль Daewoo протаранил магазин.
"Происшествие произошло на улице Миколайчука, 10 (бывшая Серафимовича). Водитель такси не справился с управлением и заехал на пешеходную часть", - сказано в сообщении.
Водитель такси рассказал, что "отвлекся на минутку", когда врезался в магазин.
Погибших или пострадавших в ДТП нет.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье после ДТП, пострадавшего пассажира "вырезали" из авто.
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