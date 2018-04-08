В воскресенье, 8 апреля, в Киеве начался Фестиваль писанок - Pysanka Art Fest. Об этом сообщает канал 112 Украина.

На Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде установили огромные пасхальные яйца и расписных кроликов. Все праздничные скульптуры вручную расписали художники со всей Украины. При этом главная ажурная писанка будет светиться в ночное время.

Фестиваль писанок продлится до 22 апреля. Также на фесте размещены аттракционы и ярмарка, проходят разнообразные активности и мастер-классы. Вход на праздник бесплатный.

Фото: 112.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции заявили, что Пасхальная ночь в Украине прошла без ЧП.

Также ГСЧС перешла на усиленное несение службы на Пасху.