В аннексированном Россией Крыму, сегодня 8 апреля, на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автомобиля. Об этом сообщает "Интерфакс".

В МВД Крыма сообщили, что на нерегулируемом переезде в районе Армянска столкнулись электричка и микроавтобус, в результате чего, предварительно, погибли пять человек и еще четыре травмированы.

"Маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск". По предварительной информации, пятеро погибли, четверо получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

В происшествии никто из пассажиров электрички не пострадал.

"Электричка, предварительно, следовала из Феодосии в Армянск. На 124 км на нерегулируемом переезде водитель микроавтобуса "Мерседес-спринтер" по неустановленной причине выехал на ж\д пути перед приближающейся электричкой", - отметили в полиции Крыма.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожской области поезд протаранил легковушку на переезде.

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