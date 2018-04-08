Очередной политический скандал, который вспыхнул в Украине (Юлию Тимошенко подозревают в получении денег от покойного Муамара Каддафи - Прим.Ред.) вызвал противоречивые оценки в среде экспертов и политологов.

Некоторые из них считают, что "дело о ливийских деньгах" может быть использовано для того, чтобы снять главу "Батькивщины" с предстоящих выборов президента.

Так, например, политолог Константин Бондаренко видит в этой истории "заказной" характер со стороны команды президента. Причем целевая аудитория это скандала, по его мнению, находится не внутри Украины, а на Западе: для большинства украинских избирателей совершенно нет никакого деле до Каддафи и его денег, а вот для США и ЕС Банковая может попытаться выстроить линию "Тимошенко - Саркози в юбке, которая тоже получала деньги от ливийского диктатора".

"У большинства электората Тимошенко нет негатива в отношении Каддафи, - говорит Кость Бондаренко. - В Украине он, в основном, известен с положительной стороны - обеспечил всех граждан работой, платил крупные социальные пособия, многие украинские врачи уехали в то время работать в Ливию. А после его свержения в стране наступили хаос и разруха. Так что на украинских избирателей обвинения в том, что Тимошенко брала деньги у этого человека, вряд ли подействуют, даже если в них кто-то и поверит. А вот для Запада это может стать фактором усиления недоверия к Тимошенко. С другой стороны, для США и ЕС будут важны конкретные доказательства. Сильно сомневаюсь, что они будут найдены. Разве что кто-то из тогдашних соратников Тимошенко, который сейчас у власти, например, Турчинов или Пашинский, устроят явку с повинной и скажут - да, мы брали у ливийцев деньги. Но и это, по понятным причинам, выглядит не очень реалистично".

По мнению политолог Руслана Бортника эта история "слишком экзотична", чтобы "сломать" Тимошенко информационно и электорально.

"Другое дело - юридические последствия этого дела. Думаю, что это только первая серия, и вскоре дело Тимошенко, развиваясь параллельно с делом Саркози, может стать причиной снятия кандидатуры Юлии Владимировны с выборов", - полагает Бортник.

В самой "Батькивщине" категорически отрицают все обвинения в адрес Юлии Тимошенко.

"Это абсолютная глупость. Юлию Владимировну много в чем обвиняют. Против нее распускается много слухов и мифов, и они не имеют ничего общего с реальностью. Не надо относиться к этому фейку всерьез. Ближе к выборам и не такое могут придумать", - сказал "Стране" нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

Подробности скандала читайте в нашем материале "Ливийский друг. Брала ли Тимошенко деньги на выборы у Каддафи".