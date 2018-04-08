В Украине разгорается новый политический скандал, в этот раз связанный с возможным финансированием покойным Муамаром Каддафи партии "Батькивщина".

Французский политический эксперт Омар Арфуш, хорошо знакомый с сыном Муамара Каддафи Саифом, утверждает, что действительно слышал от него о том, что ливийский лидер финансировал украинских политиков - причем не только Тимошенко.

"Я знаю лично от Саифа Каддафи, что во время Оранжевой революции и после нее он активно занимался перевозкой денег для Тимошенко. И не только для нее, а и для других украинских политиков, включая Ющенко. Я знаю, что Тимошенко была в Ливии, в Триполи, и лично встречалась с Каддафи, договаривалась о сумме. И Ющенко от Каддафи тоже деньги получал, сразу как стал президентом", - рассказал "Стране" Арфуш.

Он рассказывает историю, когда в Киев прилетал личный самолет Каддафи, загруженный деньгами.

"Я не видел лично, кто и кому эти деньги передал, но то, что в Киев из Ливии привезли самолетом очень много денег - это факт. Об этом мне сам Саиф рассказывал", - вспоминает Омар Арфуш.

В "Батькивщине" все эти обвинения категорически отрицают.

"Это абсолютная глупость. Юлию Владимировну много в чем обвиняют. Против нее распускается много слухов и мифов, и они не имеют ничего общего с реальностью. Не надо относиться к этому фейку всерьез. Ближе к выборам и не такое могут придумать", - сказал "Стране" нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

Подробнее о развитии скандала читайте в статье "Страны" "Ливийский друг. Брала ли Тимошенко деньги на выборы у Каддафи".