Правительство Украины получит от Международного валютного фонда в 2018 году меньше денег, чем планировалось. Об этом сообщает Министерство экономического развития.

В министерстве отметили, что намерены получить в этом году лишь 1,5 миллиарда долларов.

Отметим, что согласно предыдущему прогнозу МЭРТ, Украина планировала получить от Фонда 3,5 миллиарда долларов.

Министерство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах.

В 2019 году, согласно прогнозам МЭРТ, от МВФ удастся получить 2 млрд долларов (предыдущий прогноз - 3,4 млрд), в 2020 - 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз - 3,3 млрд), а в 2021 - лишь 1 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Совете НБУ сомневаются, что МВФ предоставит Украине новый кредит.

Также МВФ требует от Украины повысить цены на газ до "рыночного уровня".