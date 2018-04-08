После того, как украинские пограничники не пропустили в Россию членов команды сейнера "Норд" через пункт пропуска "Гоптовка", в посольстве России заявили, что прорабатывается вопрос скорейшей отправки моряков в Россию.

Об этом передает ТАСС.



"Граждане РФ находятся на территории Украины, по информации посольства - в Харькове. Прорабатывается вопрос о том, как быстрее их отправить на родину", - сообщил представитель посольства.

Напомним, что украинские пограничники вечером 7 апреля не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера "Норд" под предлогом отсутствия у него необходимых документов. В погранслужбе заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт "Гоптовка" в Харьковской области на двух автомобилях с дипломатическими номерами РФ. При этом в ведомстве обвинили представителей генерального консульства в попытке "вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета". На членов экипажа составлен протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был.

Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда" и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно, однако 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.